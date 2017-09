紐約時裝展開鑼 專訪華裔設計師廖建明（視頻）

By

【KTSF 林佩樺報導】

每年春秋兩季的時裝週是紐約市的盛事,今年相比往年,出現更多華裔及來自中港的設計師身影,展現華人設計軟實力,本台記者到紐約專訪出生自香港的加拿大十大設計師之一廖建明(Dan Liu)。

紐約與米蘭、巴黎、倫敦並稱全球4大時裝秀,是設計師爭相展現的舞台,此次紐約2018年春夏秀,在受邀的81位設計師中,有17位是亞裔面孔,比例比以往增高,今年更不少中國新銳設計師,什麼原因?

廖建明說:”我們現在中國人的,以前中國、香港、東南亞追求西方的服裝,追求西方的設計,從來沒有想過做自己設計,但慢慢之後,現在新的一代覺得,為什麼人家說什麼就什麼,開始有自己的想法,開始有自己的設計。”

廖建明說:”中國已經發達了,很多中國年輕人ㄧ開始就接受比較高尚的教育,當你去好的學校,你就會學到好的知識,如果你自己努力,你就變成有機會,你的契機就會好。”

廖建明出生自香港,是首位入選紐約時裝週的香港設計師和加拿大籍華裔設計師,如今已經是他第4度受邀登上紐約時裝週伸展台。

他曾在2002年獲評為加拿大十大設計師,設計也受到不少好萊塢明星的青睞,被稱為「最優雅的設計師」。

現在在時尚界發光的他,主修其實是Computer Science。

廖建明說:”畢業了,書唸完了,做了兩年了之後,才跟媽媽和朋友說,我現在想所有東西都放棄了,我要重新學服裝設計,你覺得朋友媽媽會怎麼想?我可以跟你說,我10個朋友,有9個都反對。”

因為對時裝和繪畫的熱忱,他不顧親友反對,選擇了設計這條路,ㄧ路走來20年,在全球開品牌店面,他說很辛苦,但不後悔。

