紐約時裝展開鑼 專訪華裔設計師廖建明（視頻）

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【KTSF 林佩樺報導】

每年春秋兩季的時裝週是紐約市的盛事，今年相比往年，出現更多華裔及來自中港的設計師身影，展現華人設計軟實力，本台記者到紐約專訪出生自香港的加拿大十大設計師之一廖建明（Dan Liu）。

紐約與米蘭、巴黎、倫敦並稱全球4大時裝秀，是設計師爭相展現的舞台，此次紐約2018年春夏秀，在受邀的81位設計師中，有17位是亞裔面孔，比例比以往增高，今年更不少中國新銳設計師，什麼原因？

廖建明說：”我們現在中國人的，以前中國、香港、東南亞追求西方的服裝，追求西方的設計，從來沒有想過做自己設計，但慢慢之後，現在新的一代覺得，為什麼人家說什麼就什麼，開始有自己的想法，開始有自己的設計。”

廖建明說：”中國已經發達了，很多中國年輕人ㄧ開始就接受比較高尚的教育，當你去好的學校，你就會學到好的知識，如果你自己努力，你就變成有機會，你的契機就會好。”

廖建明出生自香港，是首位入選紐約時裝週的香港設計師和加拿大籍華裔設計師，如今已經是他第4度受邀登上紐約時裝週伸展台。

他曾在2002年獲評為加拿大十大設計師，設計也受到不少好萊塢明星的青睞，被稱為「最優雅的設計師」。

現在在時尚界發光的他，主修其實是Computer Science。

廖建明說：”畢業了，書唸完了，做了兩年了之後，才跟媽媽和朋友說，我現在想所有東西都放棄了，我要重新學服裝設計，你覺得朋友媽媽會怎麼想？我可以跟你說，我10個朋友，有9個都反對。”

因為對時裝和繪畫的熱忱，他不顧親友反對，選擇了設計這條路，ㄧ路走來20年，在全球開品牌店面，他說很辛苦，但不後悔。

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