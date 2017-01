消費電子展賭城開幕 展出新款電動車（視頻）

By

未來電動汽車的設計會是如何呢?最近有兩間車廠推出了新款電動汽車,為駕駛人士帶來驚喜。

在拉斯維加斯的消費者電子產品展覽中,佳士拿展露最新的概念車Portal,這架全自動駕駛的小型電動貨車,形狀像鞋盒 並具有滑動側門 ,車頂幾乎全玻璃 ,並有8個充電座(docking station),該款車充電一次已可行駛250英里。

汽車也有高科技功能,包括臉部和語音識別技術,而且司機和乘客也有各自音頻區,即是他們可以各自聆聽自己喜歡的音樂。

佳士拿形容Portal是由千禧一代設計給千禧一代用家。

另外,美國電動車新創公司Faraday Future法拉第推出1050匹馬力的FF91,在不到兩秒半之間,這款電動車的車速可以由零增加至時速60英里,而且一次充電就可以駕駛378英里。

法拉第車廠表示,這款FF91會是全球速度最快的電動車,售價估計會是6位數字。

