【KTSF 陳嘉琪報導】

NBA職籃總決賽第5場週一在東灣奧克蘭市(屋崙)的Oracle場館舉行,有很多華裔球迷遠渡而來觀看比賽,有人為了看比賽一擲千金,究竟最貴的門票賣了多少錢呢?

為了觀賞一場總決賽,你願意付多少錢買門票呢?有來自中國深圳的球迷說,花了18,000元坐在第一排,為了看一下騎士隊的LeBron James。

球迷說花18,000元非常值得,因為他的夢想就是到美國看NBA。

另一名球迷說,他估計花了3,000多元,本來以為是橫掃的,結果還有一場,就抓緊時間趕快來看。

不過他們的門票未算最貴,有報導指,有人一擲千金,連同手續費用17萬美元買了兩張在場邊的座位,破了NBA史上最貴門票的記錄。

