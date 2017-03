華裔婦服中藥後中毒死亡 治療期間一度要截肢（視頻）

By

舊金山華埠發生吃中藥導致死亡事件,死者家屬正式對藥行和藥師提出民事訴訟。

永和參茸藥行位於都板街,案件發生至今,藥行照常營業,記者週四走訪藥行,店內人員將門鎖上,連擺放在店外的一些貨品也沒有搬進店內。

案中不治的56歲謝玉萍13年前從廣州移民來美國,當時以單身母親的身份做家護工作養家,供兩個兒子上學。

謝玉萍身體正常,但在母親的建議下,今年2月9日到永和藥行看醫師買藥,調養身體。

案情指 ,陳姓醫師給她開藥方、配藥,謝玉萍帶走3包草藥回家,煎藥到下午兩點,服用第一包後,手感到麻木,無法說話,感覺心跳加快,自己打電話叫救護車送往醫院 。

隨後病情不斷惡化,心臟、肺和腎出現衰竭,甚至一度必須把腳截肢,病情沒有好轉。

在3月18日,也就是服藥後的5個多星期在醫院中去世。

謝玉萍兒子鄧錦禧說:”媽媽走了,我們很不開心,但是我們家人很團結,大家都有參與媽媽臨走前(在治療方面)做的決定,媽媽自己也知道她要走了。”

謝玉萍家人決定起訴該藥行和醫師。

律師Charles C. Kelly說:”我們需要答案,透過民事訴訟過程,能拿到文件和供詞資料,這些答案對社區很重要,我們希望能夠找到發行商或製藥商哪裡出問題,找出是廠房還是銷售中心污染了這些草藥。”

在事件中還有另一名華裔男子在服用了配自同一家藥行的中草藥後,出現與謝玉萍類似的中毒症狀,該男子已經康復,他們兩人被檢驗出體內有中藥材附子的成分,但中毒的原因還在調查中。

有關當局表示,涉案藥行配合調查,藥行門外民眾對事件持不同看法。

有市民說不怕,這樣的事情,十年都沒有一次。

但也有市民說,現在會考慮一下那些藥材,但就不會亂吃。

家屬表示,目前正籌辦謝玉萍的喪禮,家屬透露喪禮費用大約是兩萬元,再加上醫療開支,估計會是一筆龐大的費用,目前已經在網上要求民眾協助籌款。

鄧錦禧說:”她很努力的找工作賺錢,辛苦養大兩個孩子,供我們讀書,所以媽媽是個很偉大的母親。”

籌款網站的網址是:www.gofundme.com/in-memory-of-yuping-xie

