華裔婦服中藥後中毒死亡 治療期間一度要截肢（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山華埠發生吃中藥導致死亡事件，死者家屬正式對藥行和藥師提出民事訴訟。

永和參茸藥行位於都板街，案件發生至今，藥行照常營業，記者週四走訪藥行，店內人員將門鎖上，連擺放在店外的一些貨品也沒有搬進店內。

案中不治的56歲謝玉萍13年前從廣州移民來美國，當時以單身母親的身份做家護工作養家，供兩個兒子上學。

謝玉萍身體正常，但在母親的建議下，今年2月9日到永和藥行看醫師買藥，調養身體。

案情指 ，陳姓醫師給她開藥方、配藥，謝玉萍帶走3包草藥回家，煎藥到下午兩點，服用第一包後，手感到麻木，無法說話，感覺心跳加快，自己打電話叫救護車送往醫院 。

隨後病情不斷惡化，心臟、肺和腎出現衰竭，甚至一度必須把腳截肢，病情沒有好轉。

在3月18日，也就是服藥後的5個多星期在醫院中去世。

謝玉萍兒子鄧錦禧說：”媽媽走了，我們很不開心，但是我們家人很團結，大家都有參與媽媽臨走前（在治療方面）做的決定，媽媽自己也知道她要走了。”

謝玉萍家人決定起訴該藥行和醫師。

律師Charles C. Kelly說：”我們需要答案，透過民事訴訟過程，能拿到文件和供詞資料，這些答案對社區很重要，我們希望能夠找到發行商或製藥商哪裡出問題，找出是廠房還是銷售中心污染了這些草藥。”

在事件中還有另一名華裔男子在服用了配自同一家藥行的中草藥後，出現與謝玉萍類似的中毒症狀，該男子已經康復，他們兩人被檢驗出體內有中藥材附子的成分，但中毒的原因還在調查中。

有關當局表示，涉案藥行配合調查，藥行門外民眾對事件持不同看法。

有市民說不怕，這樣的事情，十年都沒有一次。

但也有市民說，現在會考慮一下那些藥材，但就不會亂吃。

家屬表示，目前正籌辦謝玉萍的喪禮，家屬透露喪禮費用大約是兩萬元，再加上醫療開支，估計會是一筆龐大的費用，目前已經在網上要求民眾協助籌款。

鄧錦禧說：”她很努力的找工作賺錢，辛苦養大兩個孩子，供我們讀書，所以媽媽是個很偉大的母親。”

籌款網站的網址是：www.gofundme.com/in-memory-of-yuping-xie

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