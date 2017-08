德州家庭逃離水淹住屋 汽車沒頂祖父母四孫遇難

By

颶風Harvey帶來的狂風暴雨,對德克薩斯州多地造成嚴重水浸,休斯頓市郊有6名家庭成員乘客貨車逃離水淹的住屋時,途中客貨車被洪水圍困,6人恐全部遇難,當中包括年齡介乎6歲至16歲的兄弟姐妹。

Virginia Saldivar週一對美聯社說,因為洪水淹浸,他丈夫的弟弟Samuel借了丈夫的客貨車,打算接載家人離開,但途中遇上洪水,整部客貨車被沖到Greens海灣。

Samuel從駕駛座位的車窗爬出,但客貨車的門有一半浸在水中,無法打開,他呼叫車中人從後窗逃走,但他們無法做到,Samuel只能眼看著客貨車沉沒在洪水中。

遇害的包括Virginia丈夫、Samuel的雙親,4名遇害孩童是一對死者的孫兒女。

Virginia說,遇害孩童的母親當時不在他們身邊,而父親則在監獄拘留。

海岸衛隊對家屬說,要待洪水退去才能尋找死者的遺體。

