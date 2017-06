By

【KTSF】

來自北京的一個6人家庭,週三下午乘坐一輛2017年Mercedes Metris汽車,在Big Sur的1號公路駕駛途中撞上一株樹,57歲女乘客Xia Wang喪命。

事發於下午3時20分左右,汽車當時在公路南行,在駛過Captain Cooper小學後,突然剷上路肩,撞樹後才停下。

加州公路巡警透露,Wang當時沒有佩戴安全帶,當場不治。

另一名58歲男乘客也沒有佩戴安全帶,他在車禍中受重傷,已送往Salinas市的醫院救治。

61歲男司機和另外年齡分別27歲、30歲和57歲的女乘客都有佩戴安全帶,眾人已送院治療,受輕傷。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。