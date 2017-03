By

舊金山華埠藥行中草藥中毒疑案,飲用了中藥後於上週六死亡的華裔婦人,其家人週三已入稟法院控告涉事的藥行。

據舊金山紀事報報導,死者家人在訴訟中控告藥行過失殺人,並追討賠償,詳情暫未透露。

涉事的藥行是位於華埠都板街1105號的永和參茸藥行,死者是56歲的舊金山居民Yu Ping Xie,她在2月份飲用了藥行提供的中藥後中毒。

衛生部門事後在她血液及尿液中,驗出飲用過的中草藥有附子的成分。

另一名30多歲的男子3月初飲用了由同一間藥行提供的中草藥後同樣中毒,兩名病人的徵狀類似,這名男子已康復出院。

