韓裔自閉症青年校車內熱死 家屬獲賠2,350萬

患有自閉症的一名韓裔青年,2015年夏天在南加州Whitter市乘校車時,被司機大意遺留在校車上,不幸熱死,校車公司已同意向死者家屬賠償2,350萬元。

事發於2015年9月11日,19歲青年Hun Joon “Paul” Lee當時由校車接載,與另外兩名特殊教育學生送到Sierra Vista成人學校。

兩名學生下車後,Lee被遺留在車中,事發當天天氣酷熱,室外氣溫高達華氏100度,他被發現時已在車中長達7小時。

死者家屬向校車公司Pupil Transportation Cooperative提出過失致他人死亡的民事訴訟,追討賠償。

訴訟指司機Armando Ramirez因為收到同事的情色短訊,導致工作時分神。

死者家屬稱,Ramirez因為趕著與同事幽會,沒有按照守則在校車巡查,完全不知道身高6呎,體重300磅的死者仍在校車內。

當天,他母親發現兒子沒有回家,致電校區查詢後,結果在校車內發現他已死亡。

37歲司機Ramirez早前承認一項虐待成人致死罪,被判入獄兩年。

Lee死後,觸發州議會通過一項法例,規定司機在離開校車時,必須啟動兒童安全裝置,確保類似悲劇不會再發生。

