失蹤章瑩穎仍未尋回 家人望特朗普指派更多資源尋人（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

中國訪問學者章瑩穎失蹤案至今已超過兩個月,但執法當局仍未找到章瑩穎的任何蹤跡,章瑩穎家人週二舉行記者會,希望特朗普總統能指示聯邦執法機構,提供更多資源協助找人。

章瑩穎父親章榮高說:”總統先生,我與我妻子今天懷著悲痛的心情,給你些這封信,(女兒)被綁架,而且可能已經遇害,犯罪嫌疑人雖然已經逮捕,但是一直沒有找到瑩穎。”

26歲的章瑩穎今年4月到伊利諾州伊香檳分校作訪問學者,於6月9日失蹤,警方在搜查證據後,於6月30日逮捕同校博士生及助教、28歲的Brent Christensen,指他涉嫌綁架章瑩穎。

不過他至今不承認綁架,當局也未能找到章瑩穎的任何蹤跡,調查似乎沒有進展。

章瑩穎的母親、弟弟及男朋友於8月19日抵達香檳分校與章父團聚,並向特朗普總統遞交請願信,希望特朗普指示聯邦調查機構,動用更多資源尋找章瑩穎下落。

章瑩穎男友候霄霖說:”有關調查我們知道的不多,因為不清楚FBI的調查方法,我完全了解並尊重他們的辦事方法,但對我們來說似乎太久了,我們不知道現在去到哪裡了,也不知道甚麼時候是盡頭。”

記者會發言人說,章的家人不會離開,直到找到章瑩穎,不管她生或死,對他們都很重要,他們很難接受這個事實,他們已被告知有很大可能章瑩穎已不在人世。



記者會上還宣布家人已在GoFundMe網站設立籌款帳戶,並已籌得超過14萬美元,希望利用這些善款,繼續尋找章瑩穎下落,以及支付家人留美期間的費用。

至於仍被羈押的Christensen,原定9月中旬再度出庭,不過他的律師表示,可能會要求延期。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。