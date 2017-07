紐約母親稱小孩踢前面乘客座位 全家人被JetBlue趕下機

By

【KTSF 江良慧報導】

紐約一名有3個孩子的母親,指自己一家五口被JetBlue航空趕下飛機,原因是她一歲大的小孩踢前面乘客的座位,不過,JetBlue就否認有關指控。

Mandy Ifrah是一名三女之母,她說自己一家在南佛羅里達州被JetBlue趕下飛機,因為她一歲大女兒緊張,開始踢她前面的座椅。

Ifrah說,飛機這時倒後返回閘口,JetBlue的保安上了飛機,叫她和家人收拾東西下機。

Ifrah當時說:”我不會下飛機,我有3個小孩!你要我怎樣?你要我去哪裡?我們要到外面談。”

結果她未能返回紐約的家,而是被迫下飛機,和其他乘客之後在Fort Lauderdale Hollywood國際機場等候。

不過JetBlue就表示,要該家人離開並非因為幼童踢前面座椅,而是經過”口頭爭拗並包括對一名附近乘客作出人身威脅和粗言穢語”。

但Ifrah說,根本沒有其事,她的小孩因為要喝奶,又累,很暴燥,踢到前面座椅。

Mandy和家人最後要到第二天才乘坐另一班航機離開。

JetBlue事後發表聲明,說正調查是否要因為該乘客的行為而限制她日後乘坐JetBlue,又說感謝機組人員當日以專業手法處理事件。

