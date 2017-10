By

【i-CABLE】

巴基斯坦軍隊於阿富汗,救出一個被武裝組織囚禁近5年的北美家庭。

加籍丈夫Joshua Boyle及美籍妻子Caitlan Coleman2012年到阿富汗旅遊時,被與塔利班有聯繫的武裝分子擄走。

武裝分子幾次於網上發布這家庭的短片,妻子被擄時已懷孕,囚禁期間先後誕下3名孩子,巴基斯坦軍拒絕透露這家庭在哪裡,及甚麼時候回國。

特朗普總統發表聲明,指巴基斯坦的配合,對兩國關係有正面作用,希望兩國繼續合作,營救人質及打擊恐怖活動。

