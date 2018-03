By

【KTSF】

灣區以北Mendocino縣一輛汽車,週一在沿海邊公路行駛時跌落陡峭的懸崖,汽車內載有一家人,當局目前已確認其中5人死亡,家庭中另有3名少年失蹤。

Mendocino縣縣警表示,本週一下午,一輛SUV汽車沿著1號公路行駛時,衝出路堤並跌落約100呎深的懸崖,汽車上當時載有居住在華盛頓州的一家人。

搜救人員隨後找到5具遺體,屬於兩位母親與3個收養的孩子。

報導指,這3個孩子的遺體都在車外找到,但當局無法在現場找到家中另外3個孩子,亦未知當時他們是否在車內。

當局稱蒐救工作仍在進行,但現場條件不容樂觀,事件仍在調查中。

