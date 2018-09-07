菲律賓家庭中半島經營護理中心 涉販賣人口被起訴

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【KTSF 黃恩光報導】

一間在灣區中半島經營成人日間護理中心以及托兒所的公司，4名負責人被控販賣人口，擁有非法槍械、逃稅、強姦，以及拖欠工人薪酬等多項罪名，大部分受害人是菲律賓裔移民。

加州司法部的起訴書指出，4名被告是Gamos家族的4名成員，他們擁有和經營一間叫做Rainbow Bright的公司，而這家公司在Daly City、南舊金山以及Pacifica分別開辦4間成人日間護理中心，以及兩間托兒所，聘請移民照顧兒童和成人。

多個執法部門聯合經過一年的調查，在這些托兒所和護理中心搜到非法槍械，並發現被告涉嫌從事販賣人口及剋扣工資等違法行為，案件涉及過百名員工，大部分是菲律賓裔移民。

當局稱，Rainbow Bright的員工被逼每天工作24小時，他們在車庫的地板睡覺，大部分中心在住宅經營，員工有時在屋外淋雨，當負責人不在家時，其中一名被告被控強姦一名他販賣人口得來的女僱員。

州司法部長表示，被告不單止違反工人權益，還違反人權，被告也面對逃稅、詐騙、違反勞工條例，以及欺騙僱員薪酬的罪名，估計欠薪總額高達850萬元。

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