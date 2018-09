菲律賓家庭中半島經營護理中心 涉販賣人口被起訴

By

【KTSF 黃恩光報導】

一間在灣區中半島經營成人日間護理中心以及托兒所的公司,4名負責人被控販賣人口,擁有非法槍械、逃稅、強姦,以及拖欠工人薪酬等多項罪名,大部分受害人是菲律賓裔移民。

加州司法部的起訴書指出,4名被告是Gamos家族的4名成員,他們擁有和經營一間叫做Rainbow Bright的公司,而這家公司在Daly City、南舊金山以及Pacifica分別開辦4間成人日間護理中心,以及兩間托兒所,聘請移民照顧兒童和成人。

多個執法部門聯合經過一年的調查,在這些托兒所和護理中心搜到非法槍械,並發現被告涉嫌從事販賣人口及剋扣工資等違法行為,案件涉及過百名員工,大部分是菲律賓裔移民。

當局稱,Rainbow Bright的員工被逼每天工作24小時,他們在車庫的地板睡覺,大部分中心在住宅經營,員工有時在屋外淋雨,當負責人不在家時,其中一名被告被控強姦一名他販賣人口得來的女僱員。

州司法部長表示,被告不單止違反工人權益,還違反人權,被告也面對逃稅、詐騙、違反勞工條例,以及欺騙僱員薪酬的罪名,估計欠薪總額高達850萬元。

