家橋驛社慶祝成立50週年（視頻）

服務東灣華裔社區的家橋驛社慶祝成立50週年,除了回顧50年來的成果之外,家橋驛社也將推出新的服務項目。

歌唱、舞蹈、乒乓、太極拳、義工等,包括在康福園開設的成人日間護理中心,這些是家橋驛社為年長人士提供的部分服務。

會所在奧克蘭的家橋驛社,也有特別設計教材的托兒服務和一系列項目,協助新移民融入美國社會 。

家橋驛社從剛開始的一個員工,到現在的超過100名職員和數百位義工,家橋驛社現在每年有800萬的預算,並每年為15,000人服務。

家橋驛社行政主任曾麗娟說:”家橋驛社為社區爭取平等機會,給低收入、英語有限的亞裔移民,因此我們幫他們獲得醫療、社區服務、支援服務,讓他們如願在美國好好生活。”

家橋驛社也會在今年推出名為”Home Health” 的“健康護理中心”服務。

家橋驛社副董事長Johnny DaRosa說:”有些老人家需要更多的關注,例如給他們更多的健康教育,協助他們在醫療方面,如何照顧自己,和日常生活中基本的需要。”

曾麗娟說:”他們向我們道謝感激,這就顯示了我們做的正確,提供服務能改善他們的生活。”

