中國留學生郭宸瑋猶他州被槍殺 家人朋友同感震驚

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【KTSF 陶璟樂報導】

在猶他州大學就讀的中國留學生郭宸瑋週一晚遇害的消息，令身邊的同學好友十分震驚與悲慟，他們紛紛在臉書上留言，表達緬懷之意，而猶他大學的校長也發聲，表示會儘快安排他的家人來美。

打開郭宸瑋的臉書個人主頁，可以看到他的頭像是一張和家人的合照，上傳於今年7月21日，並配文”家人會永遠在一起”。

通過他曾經在社交媒體上發布的消息，以及同學和好友的留言，可以看出郭是一個正直幽默的人。

事發之後，大批他生前的好友以及教會的同仁，都表達了深深的懷念與哀悼。

Elizabeth Sorensen是郭以前的英語教師，她留言說郭是一個非常積極、陽光並且聰明的學生，十分懷念他。

也有人上傳了之前與他的合照，並表示第一次認識他的情景還歷歷在目。

對於再次發生在校園的惡性事件，猶他大學校長David Pershing表示，校方會盡力幫助他的家人渡過這艱難的時刻，並已經聯繫了郭在中國的家人，他們痛失兒子，校方正努力安排家人來鹽湖城，並幫助他們渡過這艱難的時刻。

與此同時，郭生前的好友也在GoFundMe網站上發起募捐的籌款 ，支持他家人來美的費用，目前已籌得2萬多美元，網址：https://www.gofundme.com/chenwei-guo-family-fund

另外，根據GoFundMe網頁的資料，郭的雙親對不少素未謀面的人向他們伸出援助，感到非常感激，他們正考慮把籌得的錢以兒子名義成立慈善基金，幫助有需要的人。

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