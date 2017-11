中國留學生郭宸瑋猶他州被槍殺 家人朋友同感震驚

By

【KTSF 陶璟樂報導】

在猶他州大學就讀的中國留學生郭宸瑋週一晚遇害的消息,令身邊的同學好友十分震驚與悲慟,他們紛紛在臉書上留言,表達緬懷之意,而猶他大學的校長也發聲,表示會儘快安排他的家人來美。

打開郭宸瑋的臉書個人主頁,可以看到他的頭像是一張和家人的合照,上傳於今年7月21日,並配文”家人會永遠在一起”。

通過他曾經在社交媒體上發布的消息,以及同學和好友的留言,可以看出郭是一個正直幽默的人。

事發之後,大批他生前的好友以及教會的同仁,都表達了深深的懷念與哀悼。

Elizabeth Sorensen是郭以前的英語教師,她留言說郭是一個非常積極、陽光並且聰明的學生,十分懷念他。

也有人上傳了之前與他的合照,並表示第一次認識他的情景還歷歷在目。

對於再次發生在校園的惡性事件,猶他大學校長David Pershing表示,校方會盡力幫助他的家人渡過這艱難的時刻,並已經聯繫了郭在中國的家人,他們痛失兒子,校方正努力安排家人來鹽湖城,並幫助他們渡過這艱難的時刻。

與此同時,郭生前的好友也在GoFundMe網站上發起募捐的籌款 ,支持他家人來美的費用,目前已籌得2萬多美元,網址:https://www.gofundme.com/chenwei-guo-family-fund

另外,根據GoFundMe網頁的資料,郭的雙親對不少素未謀面的人向他們伸出援助,感到非常感激,他們正考慮把籌得的錢以兒子名義成立慈善基金,幫助有需要的人。

