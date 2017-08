南灣飛揚藝術團團長胡瓊君過世 親友舉行記者會（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

昏迷了兩星期,南灣飛揚藝術團團長胡瓊君上星期五過世,前天星期六,胡瓊君的親友舉行記者會,追悼胡瓊君對藝術及社區的貢獻。

星期六的記者會在飛揚藝術中心舉行,胡瓊君的親友胸前配帶她的照片,朋友見面相互擁抱,有人泣不成聲。

胡瓊君的家人在她過世後首次公開露面,包括她的先生、兒女及孫兒。

胡瓊君的先生說,胡14歲來美,就加入舊金山的華人舞蹈團,在那個年代這些團體被視為是中共同路人,讓胡瓊君申請入籍的時候遭到拒絕,後來是ACLU幫了忙,但沒有因此阻礙她對中國舞蹈的熱愛。

胡瓊君畢業於柏克萊加大電機系,在當時全系只有她一個女生,胡瓊君是早期矽谷少數的女性工程師,而且還是華裔,擁有有多項專利,在推廣藝術及工程師兩者之間,她最後辭掉工程師工作,全心投入飛揚藝術團。

胡瓊君丈夫朱韻成說:”胡瓊君努力工作,不是為了名利,她只想推廣文化,這是她的目標,她每星期工作7天,每天工作10小時。”

胡瓊君的女兒在記者會上不停的拭淚,她說母親留給世人最的遺產就是,她只要有機會就會幫助人。

胡瓊君女兒Tina說:”在我想及如何形容母親時,想到一列快速火車,從來沒停過,但這也不完全正確,她為了我們停下來,你們這麼多人來看她,這麼的傷心,彰顯出我母親的影響力有多深有多大。”

除了飛揚藝術團,胡瓊君也活躍於灣區多個社團,大家對於她的驟逝都無法相信。

胡瓊君友人張貴荷說:”我覺得胡瓊君在這ㄧ次的事件當中實在是太突然了,她沒有知道自己走出這個門,就在也沒有回來,我們大家都非常懷念她,她宣傳了中國文化,等於是說在這個地方,有這麼多的族裔,各個族裔的孩子們都來學跳舞。”

胡瓊君8月11日下午兩點,在飛揚藝術中心與人開會,後來疑似與其中一名女性有爭執到門口吵架,接下來胡瓊君就倒在地上,失去知覺。

記者會上飛揚藝術團董事主席提醒出席者,如果沒有親眼看到事發經過,不要再以訛傳訛,聖荷西警方已將此事列為刑事案件,任何說法都會影響辦案。

Tina說:”我誓言找出真相,這是我至少能替母親做的。”

飛揚藝術中心是在一個購物商場內,旁邊有超市還有中餐館,如果當天有人目睹事發經過,請跟聖荷西警方聯絡。

聖荷西警方週一表示,刑事組已經接手調查,死亡的原因還在等待法醫的報告。

