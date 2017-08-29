南灣飛揚藝術團團長胡瓊君過世 親友舉行記者會（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

昏迷了兩星期，南灣飛揚藝術團團長胡瓊君上星期五過世，前天星期六，胡瓊君的親友舉行記者會，追悼胡瓊君對藝術及社區的貢獻。

星期六的記者會在飛揚藝術中心舉行，胡瓊君的親友胸前配帶她的照片，朋友見面相互擁抱，有人泣不成聲。

胡瓊君的家人在她過世後首次公開露面，包括她的先生、兒女及孫兒。

胡瓊君的先生說，胡14歲來美，就加入舊金山的華人舞蹈團，在那個年代這些團體被視為是中共同路人，讓胡瓊君申請入籍的時候遭到拒絕，後來是ACLU幫了忙，但沒有因此阻礙她對中國舞蹈的熱愛。

胡瓊君畢業於柏克萊加大電機系，在當時全系只有她一個女生，胡瓊君是早期矽谷少數的女性工程師，而且還是華裔，擁有有多項專利，在推廣藝術及工程師兩者之間，她最後辭掉工程師工作，全心投入飛揚藝術團。

胡瓊君丈夫朱韻成說：”胡瓊君努力工作，不是為了名利，她只想推廣文化，這是她的目標，她每星期工作7天，每天工作10小時。”

胡瓊君的女兒在記者會上不停的拭淚，她說母親留給世人最的遺產就是，她只要有機會就會幫助人。

胡瓊君女兒Tina說：”在我想及如何形容母親時，想到一列快速火車，從來沒停過，但這也不完全正確，她為了我們停下來，你們這麼多人來看她，這麼的傷心，彰顯出我母親的影響力有多深有多大。”

除了飛揚藝術團，胡瓊君也活躍於灣區多個社團，大家對於她的驟逝都無法相信。

胡瓊君友人張貴荷說：”我覺得胡瓊君在這ㄧ次的事件當中實在是太突然了，她沒有知道自己走出這個門，就在也沒有回來，我們大家都非常懷念她，她宣傳了中國文化，等於是說在這個地方，有這麼多的族裔，各個族裔的孩子們都來學跳舞。”

胡瓊君8月11日下午兩點，在飛揚藝術中心與人開會，後來疑似與其中一名女性有爭執到門口吵架，接下來胡瓊君就倒在地上，失去知覺。

記者會上飛揚藝術團董事主席提醒出席者，如果沒有親眼看到事發經過，不要再以訛傳訛，聖荷西警方已將此事列為刑事案件，任何說法都會影響辦案。

Tina說：”我誓言找出真相，這是我至少能替母親做的。”

飛揚藝術中心是在一個購物商場內，旁邊有超市還有中餐館，如果當天有人目睹事發經過，請跟聖荷西警方聯絡。

聖荷西警方週一表示，刑事組已經接手調查，死亡的原因還在等待法醫的報告。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。