奧克蘭大火死者家屬入稟法院 向華裔業主等人追究刑責

去年12月在東灣奧克蘭市(屋崙)一個倉庫發生的大火,造成36人死亡,當中18名死者的家屬週二入稟阿拉米達縣高等法院,起訴倉庫的華裔吳姓業主、當時租用倉庫的租客,以及太平洋煤電公司(PG&E)等。

代表原告的律師Mary Alexander說,希望透過訴訟還死者家屬一個公道,同時要向造成這次火警慘劇的各方人士追究責任。

這場大火於去年12月2日發生,倉庫位於奧克蘭市31大街1315號,倉庫當時由一名藝術工作者租用,他把藝術工作室取名Ghost Ship,事發時現場正舉行音樂會,至少有100人出席,不少人因為無法及時逃出火場而喪命。

Alexander表示,新的訴訟是擴大去年12月兩名死者家屬提出的訴訟,該訴訟控告倉庫業主Chor Ng、租客Derick Ion Almena及其妻子Micah Allison疏忽。

在新的訴訟中,太平洋煤電也是被告之一,因為Alexander和其他原告律師都認為,太平洋煤電向倉庫供電涉及疏忽,也沒有確保供電系統是安全,妄顧公眾安全。

另外,當晚在音樂會演出的Joel Shanahan(藝名Golden Donna)、Jon Hrabko,以及名叫”100% Silk”的商戶都同列為被告,因為他們是該音樂會的搞手。

與此同時,租用Ghost Ship倉庫附近建築物的兩名男子Daniel Lopez和Omar Vega也被起訴,訴訟指他們當晚有為出席者提供電力和洗手間。

另一名原告律師Christopher Dolan表示,雖然在週二提交的訴訟中,奧克蘭市政府沒有列為被告,但他認為”奧克蘭市政府絕對要負上責任,因為它們對倉庫內的死亡陷阱置之不顧”。

目前奧克蘭市政府、阿拉米達縣政府和加州政府正面臨另一項訴訟,Dolan估計這3方最終會納入週二的訴訟中,而Alexander估計,最終所有死者家屬都會納入訴訟中。

阿拉米達縣地檢處正對大火慘劇進行刑事調查,暫時未知何時會有結果,而代表Almena的律師曾稱,其當事人沒有任何刑事失當行為,反指政府當局應為大火負上責任。

