影星Kevin Spacey再捲性醜聞 偷敦劇場提20宗指控

【KTSF 江良慧報導】

被性侵醜聞纏身的著名荷李活影星Kevin Spacey再被指曾經有不當行為,今次指控指控他的是英國倫敦一個劇場,Spacey曾經在該劇場擔任藝術總監超過10年。

Spacey曾在2004年到2015年期間擔任倫敦的Old Vic劇院的藝術總監,該劇院今天公佈一項由獨立律師樓進行的調查報告,表示有20人曾經作證,指控Spacey曾對他們作出不同程度的不適當行為,最早可以追溯到1995年,並包括他擔任藝術總監期間。

有關涉嫌發生的事件,大部分都在2009年前發生,只有兩次是在之後,沒有人曾經提出法律訴訟,或者正式提出申訴,涉及的所有人也都已經成年。

調查報告指Spacey的明星地位,可能導致有關的人沒有揭發事件,演員Anthony Rapp上月接受Buzzfeed訪問時,指控被Spacey非禮,說自己當年只有14歲。

另外,電視片集House of Cards製作團隊的幾名成員,近日也指控Spacey行為不當,Spacey的前任公關曾表示,Spacey正接受治療,但就沒透露是甚麼治療。

