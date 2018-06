奧克蘭華裔婦女被樹枝砸中 右小腿骨裂移位（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)一名華裔婦女上週六在市內一條街步行時,突然被一棵折斷跌落的大樹枝,砸中右腿,導致右小腿骨裂和骨移位。

上週六下午兩點左右,丘文潔女士步行於奧克蘭市28街夾Valdez街時,沒想到突然發生意外。

丘文潔說:”那天僱主叫我到隔壁街29街買蕃茄,我走過去,聽見上邊有拉拉聲,我以為在放鞭炮,我抬頭望,望見那顆樹枝跌落,我就跑,誰知一跑,我以為能躲過,結果沒有,那顆樹枝砸中我的腳,我整個人趴在地上,那些樹枝也傷到我的手。”

在意外現場,週一可以看到當局已派人剪斷危險的樹枝,並用黃帶圍住危險地段,不許行人通過。

丘女士說,意外發生的街道,旁邊有老人公寓和修車行,她被樹枝砸到後,路人見狀立即幫丘女士報警,警方和急救車先後抵達現場,並將她送醫檢查。

丘文潔說:”後來越來越痛,見到淤血出來,腳也腫了,當時幫我照X光片的時候,我痛到整個人發抖,他們要給我吃止痛藥,*照到我的腳掌裂了3度,小骨斷裂 錯位。”

丘女士被診斷右小腿骨裂和骨移位,稍後仍需做手術才能康復,但目前行動極為不便,需要靠主雙拐才能走動。

她說,現在看病費用都是用自己的保險,而且擔心未來數個月都無法工作,身心和生計都受到影響,她不懂英文,身邊只有一個仍在讀書的兒子,她希望能有人幫她釐清,這次意外是否奧克蘭市府應該承擔責任。

丘文潔說:”我希望有律師盡快幫我,因為我現在行動不方便,煮飯等等都不行。”

