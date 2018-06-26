奧克蘭華裔婦女被樹枝砸中 右小腿骨裂移位（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

東灣奧克蘭市（屋崙）一名華裔婦女上週六在市內一條街步行時，突然被一棵折斷跌落的大樹枝，砸中右腿，導致右小腿骨裂和骨移位。

上週六下午兩點左右，丘文潔女士步行於奧克蘭市28街夾Valdez街時，沒想到突然發生意外。

丘文潔說：”那天僱主叫我到隔壁街29街買蕃茄，我走過去，聽見上邊有拉拉聲，我以為在放鞭炮，我抬頭望，望見那顆樹枝跌落，我就跑，誰知一跑，我以為能躲過，結果沒有，那顆樹枝砸中我的腳，我整個人趴在地上，那些樹枝也傷到我的手。”

在意外現場，週一可以看到當局已派人剪斷危險的樹枝，並用黃帶圍住危險地段，不許行人通過。

丘女士說，意外發生的街道，旁邊有老人公寓和修車行，她被樹枝砸到後，路人見狀立即幫丘女士報警，警方和急救車先後抵達現場，並將她送醫檢查。

丘文潔說：”後來越來越痛，見到淤血出來，腳也腫了，當時幫我照X光片的時候，我痛到整個人發抖，他們要給我吃止痛藥，*照到我的腳掌裂了3度，小骨斷裂 錯位。”

丘女士被診斷右小腿骨裂和骨移位，稍後仍需做手術才能康復，但目前行動極為不便，需要靠主雙拐才能走動。

她說，現在看病費用都是用自己的保險，而且擔心未來數個月都無法工作，身心和生計都受到影響，她不懂英文，身邊只有一個仍在讀書的兒子，她希望能有人幫她釐清，這次意外是否奧克蘭市府應該承擔責任。

丘文潔說：”我希望有律師盡快幫我，因為我現在行動不方便，煮飯等等都不行。”

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