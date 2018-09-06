偽造支票騙案層出不窮 受害人多為年青人（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

全國商業促進局（Better Business Bureau）表示，最近多了很多偽造支票騙案，很多受害人是年青人。

商業促進局表示，騙徒的手法通常是將一筆大金額的偽造支票交給事主，然後編出一個理由，叫事主電匯真錢給騙徒，當事主匯了錢給騙徒，才發現該假支票彈票，騙徒就此失去聯絡。

大學生Auriyon Jacobs是其中一名受害人，她表示幾個月前收到騙徒的電郵，發送到她的大學電郵地址，聲稱是PepsiCo公司，正在招聘人手做宣傳，為了令她信服，騙徒更偽造一個該大學的電郵地址，又叫她填個人資料、寄履歷表等，之後就郵寄了一張假支票給她，聲稱是提前支付她人工，並叫她再從中轉帳大約3,000元給一名”中介人”。

Auriyon照做，但後來發現”中介人”要求轉帳更多錢，而且對答有可疑，於是報警，不過為時太晚，騙徒的銀行戶口已經關閉了，最初存入的那張假支票，在兩星期後被彈回頭。

Ariyon說：”當時很傷心，因為它們弄得很真，更入侵我大學的電郵系統，很瘋狂，我原本要用該筆錢交學費，而且很期待上學，但現在竟欠銀行該筆支票的金額。”

這類騙案並非新類型，但在過去幾年有上升趨勢，上年聯邦貿易委員會FTC就收到2.4萬宗投訴，比前年升了25%，其中20至29歲受害人佔近9,000宗，騙徒多數來自海外，例如尼日利亞、加拿大等國家。

全國商業促進局行政總裁Lori Wilson說：”銀行損失了近78.9萬元，美國郵政調查部門截至去年截獲了超過600億美元的假支票。”

當局呼籲大家，如果有人寄支票給你，不要把真錢滙給那人，網購時不要接收金額大於售價的支票。

想分辨真假支票，可以核對支票上下的支票號碼是否相同，上網搜尋Routing number與銀行地址是否吻合，或者直接聯絡該公司有沒有發過等。

如果懷疑有詐騙，立即向FTC作出投訴，登入http://ftc.gov/complaint，或者登入http://www.bbb.org/scamtracker/us舉報騙案。

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