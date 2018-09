偽造支票騙案層出不窮 受害人多為年青人（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

全國商業促進局(Better Business Bureau)表示,最近多了很多偽造支票騙案,很多受害人是年青人。

商業促進局表示,騙徒的手法通常是將一筆大金額的偽造支票交給事主,然後編出一個理由,叫事主電匯真錢給騙徒,當事主匯了錢給騙徒,才發現該假支票彈票,騙徒就此失去聯絡。

大學生Auriyon Jacobs是其中一名受害人,她表示幾個月前收到騙徒的電郵,發送到她的大學電郵地址,聲稱是PepsiCo公司,正在招聘人手做宣傳,為了令她信服,騙徒更偽造一個該大學的電郵地址,又叫她填個人資料、寄履歷表等,之後就郵寄了一張假支票給她,聲稱是提前支付她人工,並叫她再從中轉帳大約3,000元給一名”中介人”。

Auriyon照做,但後來發現”中介人”要求轉帳更多錢,而且對答有可疑,於是報警,不過為時太晚,騙徒的銀行戶口已經關閉了,最初存入的那張假支票,在兩星期後被彈回頭。

Ariyon說:”當時很傷心,因為它們弄得很真,更入侵我大學的電郵系統,很瘋狂,我原本要用該筆錢交學費,而且很期待上學,但現在竟欠銀行該筆支票的金額。”

這類騙案並非新類型,但在過去幾年有上升趨勢,上年聯邦貿易委員會FTC就收到2.4萬宗投訴,比前年升了25%,其中20至29歲受害人佔近9,000宗,騙徒多數來自海外,例如尼日利亞、加拿大等國家。

全國商業促進局行政總裁Lori Wilson說:”銀行損失了近78.9萬元,美國郵政調查部門截至去年截獲了超過600億美元的假支票。”

當局呼籲大家,如果有人寄支票給你,不要把真錢滙給那人,網購時不要接收金額大於售價的支票。

想分辨真假支票,可以核對支票上下的支票號碼是否相同,上網搜尋Routing number與銀行地址是否吻合,或者直接聯絡該公司有沒有發過等。

如果懷疑有詐騙,立即向FTC作出投訴,登入http://ftc.gov/complaint,或者登入http://www.bbb.org/scamtracker/us舉報騙案。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。