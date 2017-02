By

【KTSF 黃恩光報導】

北灣Fairfield市一名華裔男子涉嫌殺妻,日前被當局拘捕。

現場是Fairfield市Burgundy Way 2000號路段一幢住宅,當地警方表示,上星期五有報警說,該處有可能發生了家庭暴力命案。

警方到場後,發現住宅裡有一名成年女子的屍體,身上有一處刀傷。

警方表示,死者的丈夫,50歲男子Camden Lo是案中疑犯,警方根據資料在Napa市一家餐館裡拘捕了Lo,死者是48歲婦人Wenying Lo,案件仍在調查中。

