這些一袋袋衛生巾,工人忙著拆開它們,難道有用的嗎?循環再用這麼環保,但回收膠樽都要清洗乾淨,不知這些木棉有否消毒呢?去看看這些衛生巾生產工廠,美國進口的大木漿打成的碎棉堆在地上,不見剛剛那些拆出來的木棉,看起來很正常,結果衛生部門真的來了,發現一袋袋拆開分類的衛生巾。

有否重新用過就見仁見智,但衛生許可則沒容許生產醫用物料,工廠更與韓國沒關係,包裝上的韓文和「醫用」字眼,其實只不過是推銷手段,雖然說不怕檢查,但今次一查,卻查出很多問題。

黑心衛生巾工廠被揭發其實已不是第一次,早前公安部破獲安徽省一間工廠生產劣質衛生巾,並假冒護舒寶及七度空間等衛生巾品牌,出售牟利,受影響省份多達6個。

