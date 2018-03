Facebook行政總裁打破緘默 承認劍橋事件損害用戶信任

By

【KTSF 張麗月報導】

對於劍橋分析公司不當使用Facebook用戶個人資料,Facebook行政總裁Mark Zuckerberg承認事件已損害用戶對Facebook的信任,已有用戶提出集體訴訟。

Zuckerberg就用戶數據被人不當使用的事週三終於打破緘默,承認事件已經違背了用戶對Facebook的信任。

他承諾作出改革,並作出道歉,他無透露是否會在歐美兩地的議會作證,也沒有交代Facebook兩年前便知情,及如何讓劍橋分析公司持續將5,000萬Facebook用戶資料拿去做政治用途。

這些數據包括用戶的背景、喜好、傾向與關係網絡,被一個俄羅斯裔的大學教授以研究名義取得,再提供給劍橋分析公司,以應用在2014年開發的一套選民造型程式,目的是要影響選民的投票意向。

這套程式曾用來為共和黨籍的德州聯邦參議員Ted Cruz助選,證實可行,隨後在2016年為特朗普效力。

事實上,劍橋公司與共和黨保守派有密切關係,其投資人是共和黨大金主Robert Mercer,並有前白宮總策略師Steve Bannon的策劃。

事件反映,有人利用選民造型策略影響選舉結果,從而達成右翼保守派的政治與文化工程目標。

紐約時報引述Facebook的現任和前任僱員指,Facebook兩年前便知情,負責安全事務的高層已提出警告,並針對俄國透過Facebook平台影響美國大選的事,建議公佈出來,但主管政策與財務的高層基於收益的考量,而不同意這樣做,Zuckerberg本人當時也不相信有人通過Facebook平台傳播假料,試圖影響2016大選。

這次事件曝光後,Zuckerberg的領導能力受到質疑,有用戶週三入禀加州法庭,提出集體訴訟控告Facebook與劍橋分析公司,未經用戶同意而收集用戶的個人資訊。

提告人聲稱在事件中,自己與5,000用戶的私隱受到侵犯。

