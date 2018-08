By

【KTSF 歐志洲報導】

矽谷公司高薪聘用科技人才是眾人所知的事實,Facebook職員的中位年薪高達24萬,是矽谷之冠,來看看還有哪些公司列入十大。

矽谷商業報根據上市公司公佈的員工薪資,除了公司總裁之外,計算出中位薪資。

除了總部設在Menlo Park的Facebook之外,在Mountain View,谷歌的母公司Alphabet,中位年薪是197,000元,是年薪第二高的矽谷公司。

第三是紅木城的雲端科技公司Box,年薪是181,000元。

其他的年薪十大公司分別是Netflix、Service Now、Xilinx、Twitter、Arista Networks、Intuitive Surgical和Salesforce。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。