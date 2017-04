By

【KTSF 游瑋珊報導】

要登記才能使用的網上服務越來越普及,要記的密碼也越來越多,用戶總有忘記密碼的時候,Facebook正測試一項新服務,讓你藉在社交平台的資訊驗證,即可登入忘記密碼的帳戶。

驗證服務適用於Facebook以外不同的網站,基本上當你忘記密碼,系統會通過Facebook驗證,例如要用戶辨認出Facebook上朋友的照片,通過驗證即可登入網站。

Facebook在本週公開這程式的測試版,在這項服務上可以說有著雄心壯志,公司期望這程式會是邁向全面取代密碼的第一步。

