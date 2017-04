Facebook研發新應用技術 把虛擬和現實世界結合

By

【KTSF 游瑋珊報導】

Facebook的年度F8大會週二揭幕,今年的焦點是擴增實境,另外,執行長Mark Zuckerberg也親自回應了早前上載Facebook的殺人片段。

雖然技術仍在初步發展階段,但Facebook期望日後透過新的手機應用程式,用戶將可在螢幕上將虛擬和現實世界結合,例如坐在睡房,就可以跟遠在他方的親友來一次虛擬旅行,又或者從螢光幕鏡頭看到一支酒,就可以看到有關的資訊和評價。

另外,把殺人過程的片段放到Facebook播放的克里夫蘭市男子Steve Stephens ,週二跟警方追逐一番後吞槍自殺,Zuckerberg表示,Facebook會加強防範類似的暴力犯罪行為直播。

Zuckerberg說:’我們對Robert Godwin Sr.的親友致以慰問,我們可做得更多,會盡全力防止這類慘劇發生。”

Facebook也發聲明,指會檢討對爭議內容的檢舉流程。

