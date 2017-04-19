Facebook研發新應用技術 把虛擬和現實世界結合

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【KTSF 游瑋珊報導】

Facebook的年度F8大會週二揭幕，今年的焦點是擴增實境，另外，執行長Mark Zuckerberg也親自回應了早前上載Facebook的殺人片段。

雖然技術仍在初步發展階段，但Facebook期望日後透過新的手機應用程式，用戶將可在螢幕上將虛擬和現實世界結合，例如坐在睡房，就可以跟遠在他方的親友來一次虛擬旅行，又或者從螢光幕鏡頭看到一支酒，就可以看到有關的資訊和評價。

另外，把殺人過程的片段放到Facebook播放的克里夫蘭市男子Steve Stephens ，週二跟警方追逐一番後吞槍自殺，Zuckerberg表示，Facebook會加強防範類似的暴力犯罪行為直播。

Zuckerberg說：’我們對Robert Godwin Sr.的親友致以慰問，我們可做得更多，會盡全力防止這類慘劇發生。”

Facebook也發聲明，指會檢討對爭議內容的檢舉流程。

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