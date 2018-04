Facebook定週一讓用戶知道 帳號資料有否外洩

By

【KTSF】

社交網站Facebook的用戶週一將會知道,自己的帳號有否受到早前劍橋分析公司挪用Facebook數據事件的影響。

Facebook定於週一在8,700萬名受影響用戶的動態消息頁面發布詳細的訊息,Facebook表示,超過7,000萬名受影響的用戶在美國,超過100萬受影響用戶在菲利賓、印尼和英國。

除此之外,所有Facebook用戶週一將會收到一項標題為”Protecting Your Information”(保護你的資料)的通知,裡面有一個鏈接,鏈接中用戶可以知道自己在使用的第三方程式,和哪些個人資料分享給這些第三方程式,用戶可以關閉單個程式,或者完全關閉第三方程式功能。

Facebook行政總裁Mark Zuckerburg早前承認,自己犯下一個嚴重錯誤,他將會在週二和週三到國會就事件接受議員質詢。

