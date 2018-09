Facebook, Twitter高層稱正積極打擊外國勢力干擾美國選舉

By

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院情報委員會舉行聽證,希望了解社交媒體如何應對外國透過社交網來影響美國政治,Facebook和Twitter都派出高層出席聽證,但Google就缺席,受到議員抨擊。

在參議院情報委員會的聽證上,議員質問Facebook營運總監Sheryl Sandberg和Twitter行政總裁Jack Dorsey,為何容許人利用他們社交網帳戶 ,聯繫到外國 好像俄羅斯和伊朗來影響美國政治。

維珍尼亞州民主黨參議員Mark Warner說:”俄羅斯假消息暴露了整個網上生態系統一個黑暗弱點。”

北卡羅萊納州共和黨參議員Richard Burr說:”你們平台傳播的消息改變思想,又令輿論轉強硬,它幫人去看世界,當你們控制這個或影響那個時,只要一點點,就能不發一槍而勝利。”

這些科技業高層都承認,在2016年大選前,他們都錯失了時機,沒有”掃除假消息”。

他們也交代了已經亡羊補牢,打擊假用戶、黑客入侵,以及打擊外國的企圖影響。

Dorsey說:”我們每週辨認出800萬至1,000萬個可疑帳戶,每天阻止超過50萬用戶登入Twitter。”

Sandberg亦說:”我們每天阻擋百萬計企圖以假戶口登記。”

議員強調,這些社交網媒體仍需要做得更多,相信國會也會採取行動跟進。



而剛辭任Facebook安全主任的Alex Stamos就認為,現時要阻止俄羅斯干擾國會中期選舉已經太遲,這些都是因為美國國會兩黨 都不肯正視假消息問題,對那些向西方發動假消息宣傳戰的人,也只是作出小小的懲戒。



Stamos說:”許多共和黨人沒興趣檢討2016年發生的事,又因為我們沒直接談特朗普的競選活動 ,民主黨人也不太著意。”

他提醒有關當局為2020的大選堵截漏洞,仍然為時未晚。

