Facebook利用人工智慧技術 監測有自殺傾向用戶

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【KTSF 陶璟樂報導】

Facebook最新利用人工智慧技術，監管用戶所發的狀態，並標記可能有自殺傾向的人，希望有助降低自殺率。

Facebook的創立人兼執行總裁Mark Zuckerberg週一宣布，已成功利用社交媒體監測到100位有自殺傾向的人。

Victor Ojakian是Palo Alto前市長，他在13年前失去了兒子。

Ojakian說：”在過幾週就是兒子自殺的悼念日，我和妻子瑪莉都非常積極，致力於預防自殺。”

Ojakian表示，聽到Facebook研發了人工智慧AI技術，來防止人們自殺表示很欣慰。

Zuckerberg說，Facebook可以利用AI，監測到相關的表情、信號、關鍵字等，並率先發展這項防止自殺計畫，是希望可以拯救更多人的生命。

他同時還說，Facebook將會利用人工智慧，開發更多功能，例如監測仇恨犯罪等。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

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