Facebook利用人工智慧技術 監測有自殺傾向用戶

【KTSF 陶璟樂報導】

Facebook最新利用人工智慧技術,監管用戶所發的狀態,並標記可能有自殺傾向的人,希望有助降低自殺率。

Facebook的創立人兼執行總裁Mark Zuckerberg週一宣布,已成功利用社交媒體監測到100位有自殺傾向的人。

Victor Ojakian是Palo Alto前市長,他在13年前失去了兒子。

Ojakian說:”在過幾週就是兒子自殺的悼念日,我和妻子瑪莉都非常積極,致力於預防自殺。”

Ojakian表示,聽到Facebook研發了人工智慧AI技術,來防止人們自殺表示很欣慰。

Zuckerberg說,Facebook可以利用AI,監測到相關的表情、信號、關鍵字等,並率先發展這項防止自殺計畫,是希望可以拯救更多人的生命。

他同時還說,Facebook將會利用人工智慧,開發更多功能,例如監測仇恨犯罪等。

