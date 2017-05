By

社交網站Facebook週三公布首季業績,首季盈利錄得30.6億元,每股盈利為1.04元,超出華爾街預期。

Facebook首季總收益為80億元,也超出華爾街預期。

自年初以來,Facebook股價已上漲32%,同期標準普爾指數僅上升7%。

