Facebook將向國會提交俄國涉干擾美國大選廣告資料

【KTSF 陶璟樂報導】

Facebook執行長Mark Zuckerberg週四在Facebook向全球的用戶直播,談論有關俄國干擾去年美國大選的問題,他也宣布一個方案,提高Facebook廣告的透明度。

Facebook週四宣布,將會提交給國會超過3,000條涉及去年俄國干預美國大選的廣告連接,以便國會調查案件的真相。

Facebook在此之前已把這些有關的資料提交給通俄案特別檢察官穆勒,Facebook透露過一部分廣告內容涉及支持特朗普競選總統。

Zuckerberg週四也針對俄國在Facebook賣廣告,干預美國大選的事在Facebook直播表態。

Zuckerberg說:”我非常在意民主進程,並且保護它的公正。”

他表示,Facebook的目標是讓全世界的人們可以距離更近,從而相互交流 分享觀點,這是公司引以為傲的民主原則。

Zuckerberg說:”我不希望任何人利用這個工具破壞我們的民主,這不是我們想要的。”

他提出一個9點方案,當中最主要的一點是Facebook不但要求廣告客戶交代是誰支付某則廣告,還要讓廣大用戶可以進入登廣告者的網頁,以便知曉哪些Facebook用戶能看到有關廣告,新政策是要大幅度提高政治廣告的透明度,並加強打擊透過廣告傳播假消息。

此前Facebook透露,大約數百個源自俄國的帳號向Facebook購買了約10萬美元的政治廣告位子,引發美國社會的關注。

而上週媒體踢爆一個俄國網絡組織在去年美國大選期間,在Facebook經營網頁並登廣告,致力引導一些特定地區的美國民眾去參予一些政治集會或活動,當中有支持特朗普的,也有反移民和反穆斯林的。

在法國總統大選時,也出現相同的干擾現象。

