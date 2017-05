Facebook宣布增聘3千人 杜絕暴力視頻流傳

By

【KTSF 劉瑩報導】

社交網站Facebook行政總裁Mark Zuckerberg,週三在Facebook網頁上宣布明年將在全球增聘3,000名僱員,專職負責審視用戶上載的視頻和發文,以回應Facebook被指沒有盡速刪除暴力殺人視頻的指責。

Facebook近日連續出現多宗謀殺視頻,包括克里夫蘭早前有槍手隨機槍殺一名長者,以及泰國有父親吊死親生女嬰後,再上吊自殺等,而備受爭議。

批評者指Facebook沒有採取足夠措施,預防這類視頻在網上播出,Zuckerberg希望增聘人手,能夠幫助Facebook以更快及更簡單的方式發現問題。

目前Facebook依靠用戶舉報有問題的視頻,再由現有的4,500人團隊審視後進行移除。

現時Facebook每星期都會收到數以百萬計的舉報,而新增的3,000個職位,同時還會幫助移除仇恨言論和涉及傷害兒童的發文。

