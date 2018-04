Facebook向資料外洩用戶發通知 交待外洩詳情

By

【KTSF】

捲入劍橋分析公司用戶資料外洩事件的社交網站Facebook,已開始向受影響的用戶發放通知,讓他們知道資料外洩的詳情。

用戶Anthony Bagnetto是週二早上受到通知的用戶之一,通知指他其中一名友人在Facebook上點擊了一個名為”This Is Your Digital Life”的問卷應用程式,通知指該應用程式誤用了用戶的資料,把用戶公開的個人檔案、按讚的Facebook頁面、出生日期、身處城市等資料,分享給搜集政治數據的劍橋分析公司。

Facebook稱,有多達8,700萬名用戶可能受影響,當中逾7,000萬用戶身處美國,另外菲律賓、印尼和英國也各有100萬用戶受影響。

Facebook是在行政總裁Mark Zuckerberg到國會作證後,開始向受影響用戶發放通知。

“This Is Your Digital Life”的應用程式始於2014年,由學術研究員Aleksander Kogan推出,他被指向27萬人付錢回答問卷,該應用程式不單搜集回覆者的資料,也基於Facebook寬鬆的限制,讓應用程式得以取得回覆者友人的資料,當中包括他們無意公開的資料。

Facebook之後曾對該應用程式設限,但為時已晚。

沒有收到通知的Facebook用戶,可以點擊Facebook的”Help Page”,看看有沒有受影響。

