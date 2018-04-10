Facebook向資料外洩用戶發通知 交待外洩詳情

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【KTSF】

捲入劍橋分析公司用戶資料外洩事件的社交網站Facebook，已開始向受影響的用戶發放通知，讓他們知道資料外洩的詳情。

用戶Anthony Bagnetto是週二早上受到通知的用戶之一，通知指他其中一名友人在Facebook上點擊了一個名為”This Is Your Digital Life”的問卷應用程式，通知指該應用程式誤用了用戶的資料，把用戶公開的個人檔案、按讚的Facebook頁面、出生日期、身處城市等資料，分享給搜集政治數據的劍橋分析公司。

Facebook稱，有多達8,700萬名用戶可能受影響，當中逾7,000萬用戶身處美國，另外菲律賓、印尼和英國也各有100萬用戶受影響。

Facebook是在行政總裁Mark Zuckerberg到國會作證後，開始向受影響用戶發放通知。

“This Is Your Digital Life”的應用程式始於2014年，由學術研究員Aleksander Kogan推出，他被指向27萬人付錢回答問卷，該應用程式不單搜集回覆者的資料，也基於Facebook寬鬆的限制，讓應用程式得以取得回覆者友人的資料，當中包括他們無意公開的資料。

Facebook之後曾對該應用程式設限，但為時已晚。

沒有收到通知的Facebook用戶，可以點擊Facebook的”Help Page”，看看有沒有受影響。

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