Facebook揭發個資外洩事件 5千萬用戶受影響

社交網站Facebook透露,最近揭發一宗用戶資料外洩事件,有接近5,000萬用戶受到影響。

Facebook週五在一篇博客文章中透露,Facebook近日遭到黑客入侵,黑客這次是攻擊網站的”View As”功能,該功能容許用戶可以從其他用戶的角度檢視自己的帳號頁面,Facebook表示,已堵塞相關的保安漏洞,並把事件知會執法當局。

為了堵塞保安漏洞,Facebook重新設定某些用戶的登入狀態,約有9,000萬用戶被登出網站,需要重新登入,當中包括去年曾使用”View As”功能的人。

Facebook表示,暫時未知發動攻擊的黑客身分,也未知攻擊源自何處。

Facebook執行長Mark Zuckerberg透過電話對記者稱,暫時未知外洩的用戶資料有否被誤用。

