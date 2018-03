By

【KTSF】

社交網站Facebook發生用戶資料被挪用後,決定推出修訂個人資料保安措施,讓用戶可以更容易掌控自己的私隱設定和數據,可以控制Facebook和其他第三方程式可以保留哪些個人資料。

Facebook將會加入兩款新工具,包括一個私隱捷徑功能表,用戶可以加設雙重認證,並控制看到的廣告。

Facebook表示,新的個人資料按鈕,容許用戶從自己的動態表和個人檔案中,刪除任何資料和帖文,新措施將於數星期內供用戶使用。

