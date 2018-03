Facebook涉不當發放用戶個資 共接4宗訴訟

By

早前爆出Facebook 5,000萬用戶的個人資料,懷疑被劍橋數據分析公司不當獲取和使用,舊金山和聖荷西聯邦法院至今已收到4宗用戶或股東針對Facebook提出的訴訟。

劍橋分析公司被指不當獲取Facebook 5,000萬用戶的個人資料作政治用途,Facebook用戶和股東紛紛循法律途經追究責任,舊金山和聖荷西聯邦法院共接到4宗訴訟。

其中一宗是用戶尋求的集體訴訟,當中指Facebook聲稱不會在未獲授權或知會下披露用戶資料,但結果仍出事,顯示Facebook完全忽視她的個人資訊。

該用戶又聲稱,2016年大選期間在使用Facebook時,經常成為政治宣傳廣告的目標。

另外兩宗是股東尋求的集體訴訟,訴訟針對消息爆出後,Facebook市值在兩天內蒸發一成,向Facebook、行政總裁Mark Zuckerberg,還有財務總監追討財政上損失。

第4宗訴訟也是由股東提出,針對的是行政總裁、營運總裁和董事會成員,指他們未能避免用戶資料被不當利用,也未能適時補救和披露事件,有違對股東的信託責任,除財政上損失,提訟股東也要求法院頒令Facebook改善企業管治。

Facebook未有就訴訟回應,但在週三發聲明指會採取措施,包括審查遠至2014年公司收緊個人資料政策前,曾取得大量用戶資訊的可疑應用程式,一旦發現問題會主動向受影響用戶通報。

