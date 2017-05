By

【KTSF 馮政浩報導】

社交網站Facebook承認有外國政府可能利用Facebook網站,在去年美國總統競選期間操控民意,為求達到政治目的發佈假消息,公司承諾會打擊這些行為。

Facebook最近發表了一份報告,提出有政府等組織可能使用操控信息的方法去干預選情,組織首先發佈私人或捏造資料上網,然後透過Facebook製造虛假用戶,發佈這些捏造的假資料,引誘真人用戶去把它們找出來,然後由真人用戶再廣泛發佈這些得來的假消息,一傳十,十傳百,一發不可收拾。

根據本地新聞台KPIX報導指,美國中情局早前已經斷言,俄羅斯總統普田以及俄羅斯政府情報局成員,有份干預美國總統競選結果。

