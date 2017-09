Facebook向調查總統大選通俄案檢察官提交資料

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

有報導指,負責調查俄國干預去年總統大選的特別檢察官,向灣區科技公司Facebook發出搜查令。

根據彭博新聞社報導,Facebook已提交廣告副本,並說明這些廣告在什麼情況下會出現,以及是誰出錢購買這些廣告。

負責調查俄國干預去年總統大選的特別檢察官Robert Mueller及律師團隊,日前對Facebook發出搜索令,要求該公司交出和俄國相關的廣告,以及用戶資料。

維安專家表示,要發出搜索令並不容易,申請時必須能夠說服法官確實有犯罪行為,或是犯罪行為的證據在此。

雖然Facebook上星期對參眾兩院的要求表達不滿,卻不能忽視搜查令,否則公司的執行長都得負上責任。

專家表示,這次搜查令能拿到的資料巨大,而從其中獲得的資訊可能讓及其律師團隊向其他社交網站,甚至金融機構也發出搜查令,徹查金錢源頭。

Facebook則表示,該公司正配合調查中,拒絕進一步評論。

