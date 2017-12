By

【KTSF】

Facebook執行長Mark Zuckerberg表示,12月整個月將會休育嬰假,照顧兩名女兒。

Zuckerberg日前在Facebook和Instagram發文,稱這個月大家可能會少了聽到他的消息。

Facebook的員工如果生兒育女,母親和父親都可享有4個月有薪育嬰假,在美國企業來說算很豐厚。

這些育嬰假無須一次過全休,Zuckerberg在次女August於8月出生時,已休了一個月育嬰假,長女Max是在2015年出生。

