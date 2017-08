By

【KTSF】

Facebook創辦人兼執行長Mark Zuckerberg宣布,他們的家庭又添新成員了。

Zuckerberg和他的妻子Priscilla Chan在其Facebook主頁上,宣布他們的第二個女兒誕生,並取名為August,同時發布了一家四口的照片,甚是甜蜜。

他們還給自己剛出世的女兒寫了封信,信中說道:”生命是奇妙的,你有我們,我們會盡可能保護你,讓你感受到這個世界的美好”,畫面十分感人。

