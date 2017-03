Facebook直播平台引入新技術 向有意輕生者施援

By

【KTSF 崔凱橋報導】

社交網站Facebook近日宣布將於社交程式及直播平台,加入防自殺人工智能程式。

由於近期不少用家使用流行的直播功能,向朋輩表達想結束生命的念頭,因此Facebook近日宣布,將會增添人工智能及行為識別技術等程式於其社交程式,以幫助識別可能有潛在自殺念頭的用戶。

這些程式主要針對Live直播平台,利用人工智能技術,標記有自殺傾向的內容,再經由Facebook的團隊覆核有自殺傾向的內容,從而發出防止自殺行為的相關警報、即時聯絡心理專家,或觀看者可與直播者進行溝通。

據統計全球每40秒就會有一人自殺,Facebook引述專家的意見,指親友的支援是防止情緒受困的人自殺的最有效方法。

新增的功能亦可以讓用家通過Messenger,向專業機構尋求協助,例如全國自殺預防協會及全國飲食失調協會,從而減低自殺的機率,計劃將從美國開始測試。

