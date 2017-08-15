Facebook推出彩色汽球應用程式 曲線進入中國市場

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中國大陸人消費力強，很多公司都想打入中國市場賺人民幣，但不是想賺就能賺，特別是涉及國家安全，影響到網絡封閉政策的互聯網平台，以往Google亦嘗試過，但不成功。不過近日中國出現一個新的社交軟件，和一直對中國市場虎視眈眈的 Facebook有幾分相似中國，令人懷疑莫非Facebook曲線進入中國市場？

在香港，上Facebook與朋友分可謂正常不過，不過在中國由於Facebook是被封鎖的，想用 Facebook 恐怕要想辦法了。

不過，一直被中國拒諸門外的Facebook，似乎沒有想過放棄內地市場，今年5月，這款名叫「彩色汽球」的手機應用程式，可以在中國大陸隨便下載，驟眼望去，圖像設計已經跟Facebook的「Moments」非常相似，甚至在註冊「彩色汽球」的時候，可以見到程式自稱「Moments」。

「彩色汽球」的操作與版面都與Moments非常相似，不過Moments會連接到Facebook，而「彩色汽球」就要入鄉隨俗，連接到中國最大的通訊軟件微信。

而開發軟件的公司、「有格互聯網科技」公司的負責人，正正就是Facebook在中國的業務發展主管。有媒體形容，這次是Facebook曲線進入中國大陸。

而Facebook沒有直接回應是否與「彩色汽球」有直接關聯，強調一直以來都對中國市場懷有濃厚興趣，同時也會花時間通過不同的方式，了解中國的市場和用戶。有學者認為Facebook要打入中國市場，要面對的問題不少。

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