Facebook推出彩色汽球應用程式 曲線進入中國市場

中國大陸人消費力強,很多公司都想打入中國市場賺人民幣,但不是想賺就能賺,特別是涉及國家安全,影響到網絡封閉政策的互聯網平台,以往Google亦嘗試過,但不成功。不過近日中國出現一個新的社交軟件,和一直對中國市場虎視眈眈的 Facebook有幾分相似中國,令人懷疑莫非Facebook曲線進入中國市場?

在香港,上Facebook與朋友分可謂正常不過,不過在中國由於Facebook是被封鎖的,想用 Facebook 恐怕要想辦法了。

不過,一直被中國拒諸門外的Facebook,似乎沒有想過放棄內地市場,今年5月,這款名叫「彩色汽球」的手機應用程式,可以在中國大陸隨便下載,驟眼望去,圖像設計已經跟Facebook的「Moments」非常相似,甚至在註冊「彩色汽球」的時候,可以見到程式自稱「Moments」。

「彩色汽球」的操作與版面都與Moments非常相似,不過Moments會連接到Facebook,而「彩色汽球」就要入鄉隨俗,連接到中國最大的通訊軟件微信。

而開發軟件的公司、「有格互聯網科技」公司的負責人,正正就是Facebook在中國的業務發展主管。有媒體形容,這次是Facebook曲線進入中國大陸。

而Facebook沒有直接回應是否與「彩色汽球」有直接關聯,強調一直以來都對中國市場懷有濃厚興趣,同時也會花時間通過不同的方式,了解中國的市場和用戶。有學者認為Facebook要打入中國市場,要面對的問題不少。

