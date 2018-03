Facebook在美英份報章刊頭版廣告 就用戶個資外洩道歉

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

網上社交媒體Facebook上週傳出5,000萬用戶資料外洩,創辦人Mark Zuckerberg週日在美國、英國各大報紙刊登全版廣告道歉。

Facebook創辦人Zuckerberg週日在包括紐約時報等三家美國報紙,以及7家英國報紙上刊登全版廣告,標題寫道:”我們有責任保護你的資料,如果我們做不到,就不配擁有這些資料。”

廣告接著表示,在2014年,一個由大學研究人員開發的quiz測驗應用程式外洩了百萬Facebook用戶的資料,違背了大家對Facebook的信任,為當時沒有作出更多反應道歉,但表示現在已採取行動,確保這類事件不會再發生。

同時指Facebook已開始限制類似的第三方app獲得大量資訊,並已針對所有app展開調查,若發現還有app之前也獲得類似大量資訊,將吊銷這些app,並告知所有受影響的用戶。

不過廣告並沒有提及外洩事件核心為2016年特朗普競選陣營,僱用助選的英國劍橋分析公司Cambridge Analytica。

而Zuckerberg上週首先被批回應太慢,上週三在臉書上最初的貼文也被批沒有道歉,直到上CNN訪談節目才發言道歉。

自從資料外洩事件傳出後,網民發起刪除臉書活動,包括Tesla創辦人Elon Musk等都響應,刪除了官方臉書帳號。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。