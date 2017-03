By

【KTSF 游瑋珊報導】

社交網站Facebook再推出類似Snapchat的新功能。

Facebook手機版週二起推出stories功能,用戶可以分享只保留24小時的圖片和影片,還可加入不同的相框、面譜和濾鏡,設定不同的造型,玩法可以說跟Snapchat大同小異。

Facebook 2013年曾提出收購Snapchat但遭拒,之後陸續加入Snapchat最受歡迎的功能,當中stories之前已引入旗下的Instagram,追擊Snapchat的用戶增長率。

