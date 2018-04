By

【i-CABLE】

西南航空客機引擎高空爆炸,導致一死7傷。美國聯邦航空管理局下令檢查與事故相同型號的引擎。

當局在費城機場西北面約100公里,發現第二塊引擎碎片、連著部分整流罩。

今次引擎爆炸事件,懷疑與引擎內部金屬疲勞有關,聯邦航空管理局將會下令,6個月內為大約200個同型號引擎做超聲波檢查。

西南航空亦會檢查旗下客機400至600個較舊的同型號引擎,預計30天內完成。

至於幾乎被扯出窗外的乘客賴爾登,驗屍顯示,她頭部及身體多處受到撞擊致死。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。