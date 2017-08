By

【KTSF 林佩樺報導】

民航局週四宣布改變舊金山國際機場航班晚上降落的程序,以減少人為錯誤。

今後航班在晚上要降落舊金山國際機 ,如果旁邊的平行跑道已關閉,民航局不會向該航班發出視覺指示。

該航班的機師必須依靠儀器系統或衛星系統,來協助機師在正確的跑道上降落。

此外,民航局也規定舊金山國際機場的塔台,在深夜航班降落繁忙時段,必須有兩名航管人員坐鎮指揮航班交通。

民航局這項新規定是因應上月7號,一架加拿大航空客機因為機師沒有使用電腦系統協助降落,在舊金山國際機場降落時差點錯誤降落在另一條起飛跑道,當時有4架坐滿乘客準備起飛的客機。

