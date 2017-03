埃克森美孚投資200億開創職位 獲特朗普表揚

By

全球最大的上市石油公司埃克森美孚石油公司(Exxon Mobil)週一宣佈,未來將在美國投資200億美元,創造大量職位。

埃克森美孚週一宣佈,從現在到2022年,將對埃克森美孚在美國的化工廠和煉油廠一共投資200億元,進行擴建。

公司執行長Darren Woods說,這項投資預計將創造35,000個建築業職位,以及12,000個永久職位,這些永久職位大多數年薪超過10萬元。

Woods還說,實際上其中有些擴建工程,早在2013年就已經開始,週一宣佈的這個決定,是擴大擴建工程的範圍 ,進行擴建工程的10多家工廠,大多數在美國南部的Gulf海灣。

Woods擔任執行長只有兩個月,他的前任Rex Tillerson獲特朗普總統任命,是現任國務卿。

白宮週一也發出新聞稿,祝賀埃克森美孚的最新投資,但其中有些段落和埃克森美孚的新聞稿原文一字不差,令人質疑白宮事先早已知道這件事,也令人再次質疑白宮和美國一些大公司的緊密關係。

有傳媒致電白宮詢問這件事,但白宮沒有回應。

不過白宮發言人Sean Spicer說,因為特朗普總統承諾減少對企業的法律限制,並提供稅務優惠,才會促成越來越多的企業願意增加在美國的投資。

