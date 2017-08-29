特朗普政府收緊綠卡申請 更多申請人將要面試

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【KTSF 林佩樺報導】

綠卡申請人注意了，特朗普政府週一宣布，將硬性要求更多申請者接受面試，對綠卡申請人而言申請過程會加長。

雖然法律規定，所有綠卡申請人都必須經歷面談程序，但一直以來，美國公民移民服務局（USCIS）顧慮到資源有限，總是自動免去大部分申請人的面談。

根據CNN報導，移民局表示，難民家屬簽證、庇護簽證申請者，和所有通過雇主申請綠卡的職業移民申請人 ，都將被要求面談，預計每年會有18萬人的綠卡程序將因此推長。

移民局也表示，這個政策很快會擴展到其他申請類別。

這個新政將於10月1日生效，是特朗普收緊移民政策的最新舉措。

根據移民局的數據，2016年職業移民綠卡的申請平均要花333天。

與此同時，主流媒體也報導，特朗普正在考慮終止實行DACA暫緩遣返計劃，DACA計劃是奧巴馬政府設立，容許30歲以下從小隨父母來美國非法居留的人士，就是所謂的夢想生，暫時在美國居留、工作或上學，而不必擔心會被遣返。

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