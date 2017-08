特朗普政府收緊綠卡申請 更多申請人將要面試

By

【KTSF 林佩樺報導】

綠卡申請人注意了,特朗普政府週一宣布,將硬性要求更多申請者接受面試,對綠卡申請人而言申請過程會加長。

雖然法律規定,所有綠卡申請人都必須經歷面談程序,但一直以來,美國公民移民服務局(USCIS)顧慮到資源有限,總是自動免去大部分申請人的面談。

根據CNN報導,移民局表示,難民家屬簽證、庇護簽證申請者,和所有通過雇主申請綠卡的職業移民申請人 ,都將被要求面談,預計每年會有18萬人的綠卡程序將因此推長。

移民局也表示,這個政策很快會擴展到其他申請類別。

這個新政將於10月1日生效,是特朗普收緊移民政策的最新舉措。

根據移民局的數據,2016年職業移民綠卡的申請平均要花333天。

與此同時,主流媒體也報導,特朗普正在考慮終止實行DACA暫緩遣返計劃,DACA計劃是奧巴馬政府設立,容許30歲以下從小隨父母來美國非法居留的人士,就是所謂的夢想生,暫時在美國居留、工作或上學,而不必擔心會被遣返。

