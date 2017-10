東灣680公路將增設快線 沒乘客車輛可付費使用

By

KTSF 游瑋珊報導

東灣680公路Walnut Creek至San Ramon的一段Carpool共同乘車線,下週一起正式改為Express快線,只有司機沒乘客的車輛可以付費選用。

680公路左面一條共同乘車線,下週一起正式改為Express快線,只有司機沒乘客的車輛,逢週一至週五清晨5時至晚上8時,可以付費選用。

大都會交通委員會高級公共傳訊主任John Goodwin說:’收費有彈性,路段分兩區,每區收費5毫起跳,沒設上限,視乎即時路況對快線的需求。”

新增快線路段分兩區,以Crow Canyon Road交匯處作分野,全段計南行由Walnut Creek的Rudgear Road起,一直至San Ramon的Alcosta大道 總長12哩。

北行由Alcosta大道以南起,至Alamo的Livorna Road,總長11哩。

無論是付費抑或合資格免費使用快線,例如是Carpool共乘的車輛,駛入快線前必須配備FasTrakFlex感應器,並按車內的人數將感應器預先調教好。

面對外界質疑設立收費快線只為開拓財源,大都會交通委員會強調,設立快線是要改善交通,但承認未必完美。

Goodwin說:’這非靈丹妙藥,可緩和擠塞,讓大家更能把握路況,但這不可能全面解決擠塞,目的是要更充分利用共乘線,讓單獨出行司機也可用。”

當局計劃在2035年前進一步將灣區公路的快線路段擴展至520哩,下個目標是880公路奧克蘭市(屋崙)至南灣Santa Clara路段,預料2019年啟用。

