101公路中半島路段或增建快速車道（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

為了舒緩灣區交通阻塞問題,加州運輸局(Caltrans)目前正研究在101高速公路在中半島的路段,增建快速車道。

Caltrans週三在中半島紅木城和當地居民舉行會議,這也是民眾最後一次能夠向當局就計劃反應他們的意見。

在計劃下,將在101號公路設立快速專線的路段,將介於靠近舊金山國際機場的380號公路到紅木城Whipple Avenue 的路段。

而目前已經是共乘車道,從紅木城到Palo Alto 的路段,也將改為快速通行車道。

改為快速車道後,獨自開車的人可以付錢使用,但是在非繁忙時段,則可以免費使用,而巴士或是車中有兩個人以上的車輛,則可以全天免費使用。

一些民眾向當局表示,101公路過度擁擠,經常避免使用,計劃有助於舒緩灣區交通問題。

有些人也表示,收路費才能夠使得開車人士改為使用如巴士或火車的通勤方式,但是一些開車人士也表示,計劃將讓低收入人士在通勤上多付錢,加重他們的負擔。

另外,大都會交通委員會就提高徵收灣區所有橋樑的過橋費3元的計劃,加州政府也已經給委員會就這議題給選民表決的許可,把籌到的款項用在支付舒緩交通的項目上。

代表加州的聯邦參議員範士丹已經對這增加過橋費的計劃表示反對,她連同東灣的聯邦眾議員Mark DeSaulnier要求交通委員會考慮在海灣大橋(Bay Bridge)和San Mateo橋之間{建一條新橋,來讓車輛和灣區捷運共用。

針對這項建議,代表舊金山的加州參議員Scott Wiener 就表示,應該優先考慮在海灣建第二座海底隧道,讓捷運能夠使用,甚至能夠提供24小時的捷運服務。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。