101公路中半島路段或增建快速車道（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

為了舒緩灣區交通阻塞問題，加州運輸局（Caltrans）目前正研究在101高速公路在中半島的路段，增建快速車道。

Caltrans週三在中半島紅木城和當地居民舉行會議，這也是民眾最後一次能夠向當局就計劃反應他們的意見。

在計劃下，將在101號公路設立快速專線的路段，將介於靠近舊金山國際機場的380號公路到紅木城Whipple Avenue 的路段。

而目前已經是共乘車道，從紅木城到Palo Alto 的路段，也將改為快速通行車道。

改為快速車道後，獨自開車的人可以付錢使用，但是在非繁忙時段，則可以免費使用，而巴士或是車中有兩個人以上的車輛，則可以全天免費使用。

一些民眾向當局表示，101公路過度擁擠，經常避免使用，計劃有助於舒緩灣區交通問題。

有些人也表示，收路費才能夠使得開車人士改為使用如巴士或火車的通勤方式，但是一些開車人士也表示，計劃將讓低收入人士在通勤上多付錢，加重他們的負擔。

另外，大都會交通委員會就提高徵收灣區所有橋樑的過橋費3元的計劃，加州政府也已經給委員會就這議題給選民表決的許可，把籌到的款項用在支付舒緩交通的項目上。

代表加州的聯邦參議員範士丹已經對這增加過橋費的計劃表示反對，她連同東灣的聯邦眾議員Mark DeSaulnier要求交通委員會考慮在海灣大橋（Bay Bridge）和San Mateo橋之間{建一條新橋，來讓車輛和灣區捷運共用。

針對這項建議，代表舊金山的加州參議員Scott Wiener 就表示，應該優先考慮在海灣建第二座海底隧道，讓捷運能夠使用，甚至能夠提供24小時的捷運服務。

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